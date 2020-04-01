Судебные исполнители должны приостановить работу по искам кредитных организаций – Александр Терентьев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка направило официальное письмо в Министерство юстиции и Республиканскую палату частных судебных исполнителей с просьбой провести мероприятия и оказать содействие по приостановлению действий судебных исполнителей в рамках исполнительного производства по искам кредитных организаций до 15 июня 2020 года. Об этом сообщил директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев, передает МИА «Казинформ».

Напомним, что в связи с введением чрезвычайного положения в стране, а также мер и временных ограничений в отношении населения и субъектов предпринимательства, в целях недопущения ухудшения их финансового состояния, принято постановление Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 22 марта 2020 года № 17 «О мерах поддержки населения и субъектов предпринимательства в период чрезвычайного положения». Приказом Председателя Агентства от 26 марта 2020 года №167 утвержден Порядок приостановления выплат заемщиками сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.

Согласно Порядку, на период приостановления указанных выплат с 16 марта до 15 июня 2020 года банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, включая ломбарды, компании онлайн-кредитования, кредитные товарищества, в том числе юридические лица, ранее являвшиеся указанными организациями, прекращают претензионно-исковую работу по заемщикам.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка также подготовило инфографику – памятку заемщикам-физическим лицам и субъектам предпринимательства по предоставлению кредитных каникул с 16 марта до 15 июня 2020 года и интерактивную инфографику по мерам поддержки потребителей финансовых услуг в режиме ЧП.

В случае возникновения дополнительных вопросов население и представители МСБ, а также индивидуальные предприниматели могут обратиться по телефонам горячей линии Агентства: +7 (727) 2788 122, 2788 144.

График работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 часов, суббота – с 9.00 до 15.00 часов, воскресенье – выходной.



