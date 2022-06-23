Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Судебное следствие по делу Томирис Байсафы закончено

    23 Июня 2022, 14:22

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Обвиняемым по делу проходит сын бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали Меджидов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Судебное следствие закончено. Остались прения и вердикт», – написала мать девушки Жанна Ахметова на своей странице в социальной сети.

    В ходе судебного следствия исследованы доказательства в целях установления обстоятельств для справедливого разрешения уголовного дела. В июне 2021 года летом присяжные в Никулинском суде Москвы оправдали обвиняемого, подвергнув сомнению доказанность его вины в смерти девушки. На основании этого суд вынес оправдательный приговор. Однако в октябре тот же суд отменил его, направив дело на новое рассмотрение.

    В январе этого года дело передано в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. М. Меджидов обвиняется по ст. 105 части 1 УК РФ («Убийство»). В феврале сторона защиты вновь подала ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. За последние месяцы судебные заседания неоднократно откладывались из-за неявки подсудимого, защитника, свидетелей, необходимости истребования доказательств и иных причин.

    Как ранее сообщалось, в апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, однако спасти ее не удалось.

    Фото: instagram.com/_ahmetova_zhanna_

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Судебный процесс Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта