Судебная коллегия оставила без изменения приговор Елжану Биртанову

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Судебная коллегия постановила оставить без изменений приговор бывшему министру здравоохранения РК Елжану Биртанову и его бывшему заместителю Олжасу Абишеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Руководствуясь пунктом 1 частью 1 статьи 431, статей 443, 444 Уголовно-процессуального кодекса РК, судебная коллегия постановила: приговор районного суда 2 Сарыаркинского района города Астаны от 28 октября 2022 года в отношении Елжана Биртанова, Олжаса Абишева оставить без изменения. Апелляционные жалобы защитников и осужденных – без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу с момента оглашения», - сказал председательствующий апелляционной коллегии Айбек Амиргалиев в суде.

28 октября прошлого года Елжан Биртанов и Олжас Абишев были признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 частью 4 пунктом 3 УК РК. По данной статье экс-министру назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 лет, его бывшему помощнику – в виде ограничения свободы сроком на 4 года с установлением пробационного контроля, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Судья пояснил, что Елжану Биртанову предъявлено обвинение по двум эпизодам. Первое – это злоупотребление должностными полномочиями, использование воздушного судна санитарной авиации. По данному эпизоду он оправдан, так как суд не усмотрел в его действиях состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 частью 3 УК РК.

По второму эпизоду – Елжан Биртанов вместе с Олжасом Абишевым приняли нерабочую платформу по цифровизации Министерства здравоохранения, подписали акт выполненных работ, тогда как данная работа фактически не была выполнена. В результате их незаконных действий 1,3 млрд тенге бюджетных средств перечислено в пользу хорватской компании, тем самым факт злоупотребления должными полномочиями в пользу третьих лиц доказана. Эта сумма повлекла тяжкие последствия для государства. Их вина доказана материалами уголовного дела, заключениями экспертиз, показаниями свидетелей. В настоящее время платформа не функционирует. Суд считает достаточными совокупность исследованных доказательств для признания подсудимых виновными по данному эпизоду уголовного дела.

Суд частично удовлетворил гражданский иск Министерства здравоохранения РК и постановил взыскать с Елжана Биртанова и Олжаса Абишева солидарно в пользу Минздрава материальный ущерб в размере 1 млрд 350 млн 123 тысячи 129 тенге.