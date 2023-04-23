Судан закрывает воздушное пространство до 30 апреля

КАИР. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Управление гражданской авиации Судана распорядилось продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны до 30 апреля. Об этом в субботу сообщил международный аэропорт Хартума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Управление гражданской авиации направило летному составу извещение NOTAM, продлевающее закрытие воздушного пространства Судана для всех самолетов до 30 апреля. Вооруженные силы Судана предупреждают, что любое нарушение воздушного пространства будет иметь последствия», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице аэропорта в Facebook.

Ранее в субботу командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что военные контролируют все аэропорты страны, за исключением расположенных в столице Хартуме и городе Ньяле. Накануне силы быстрого реагирования выразили готовность частично открыть подконтрольные им аэропорты для эвакуации иностранных граждан, находящихся на территории Судана.

В Судане идут столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом). Ряд мировых лидеров призвали воюющие стороны конфликта в Судане соблюдать режим прекращения огня на праздник Ид аль-Фитр (Ораза айт), который начался в пятницу. К этому же призвал Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, чтобы позволить гражданским лицам добраться до безопасного места.



