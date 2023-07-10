Судан продлили закрытие воздушного пространства страны до 31 июля

ХАРТУМ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Управление гражданской авиации Судана решило продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны до 31 июля. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Arabiya, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По сведениям телеканала, исключение составляют рейсы с гуманитарной помощью и эвакуационные полеты.

Ограничения на полеты были введены 22 апреля в связи с ситуацией в республике и с тех пор неоднократно продлевались.

Суданская армия нанесла авиаудар по городу Омдурман, который привел к смерти 22 человек.

В последние дни боевые действия сосредоточились именно в этом городе, поскольку западная его часть является ключевым маршрутом, соединяющим силы быстрого реагирования с их базой в Дарфуре.