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    08:14, 10 Июль 2023 | GMT +6

    Судан продлили закрытие воздушного пространства страны до 31 июля

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    Фото: AFP
    ХАРТУМ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Управление гражданской авиации Судана решило продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны до 31 июля. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Arabiya, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По сведениям телеканала, исключение составляют рейсы с гуманитарной помощью и эвакуационные полеты.

    Ограничения на полеты были введены 22 апреля в связи с ситуацией в республике и с тех пор неоднократно продлевались.

    Суданская армия нанесла авиаудар по городу Омдурман, который привел к смерти 22 человек.

    В последние дни боевые действия сосредоточились именно в этом городе, поскольку западная его часть является ключевым маршрутом, соединяющим силы быстрого реагирования с их базой в Дарфуре.


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