Судан продлил закрытие воздушного пространства страны до 31 июля

ХАРТУМ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Управление гражданской авиации Судана решило продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны до 31 июля. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Arabiya, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По сведениям телеканала, исключение составляют рейсы с гуманитарной помощью и эвакуационные полеты. Ограничения на полеты были введены 22 апреля в связи с ситуацией в республике и с тех пор неоднократно продлевались.

В воскресенье суданская армия нанесла авиаудар по городу Омдурман, который привел к смерти 22 человек.

В последние дни боевые действия сосредоточились именно в этом городе, поскольку западная его часть является ключевым маршрутом, соединяющим силы быстрого реагирования с их базой в Дарфуре. 4 июля отряд сил быстрого реагирования заявил, что они «контролируют около 90% территории штата Хартум», в который входят как столица страны, так и прилегающие к ней города Омдурман и Бахари.

Вооруженный конфликт армии и сил быстрого реагирования Судана создал дополнительную точку нестабильности на африканском континенте, провоцируя очередной гуманитарный кризис и новые изменения повестки международного взаимодействия. О причинах, приведших к вооруженной эскалации, текущих тенденциях и перспективах развития ситуации читайте в аналитическом материале МИА «Казинформ».