Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Судью заподозрили в мошенничестве в Алматы

    28 Апреля 2021, 19:24

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Судью Медеуского районного суда Алматы заподозрили в мошенничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отделом внутренней безопасности Алматинского городского суда и Департаментом КНБ по Алматы проводилась совместная проверка в отношении судьи Медеуского районного суда Алматы. В результате ДКНБ начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.190 УК РК. Генеральным прокурором дано согласие на продолжение досудебного расследования. Судья подозревается в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

    При обысках у судьи обнаружена и изъята крупная сумма денежных средств. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Борьба с преступностью Коррупция Происшествия Генпрокуратура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков