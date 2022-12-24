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    Судью в Алматинской области осудили на пять лет за мошенничество

    24 Декабря 2022, 09:05

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 20 декабря приговором Талдыкорганского городского суда осуждена за мошенничество к 5 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе судья Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области Туменбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

    «Туменбаева получила от руководителя ТОО «Good Zhem» Пак денежные средства в сумме 1,5 млн тенге за положительное решение по гражданскому делу. Этим же приговором Пак осужден за покушение на дачу взятки к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и коммерческих организациях», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

    Приговор в законную силу не вступил.
    Алматинская область Суды Судебный процесс Борьба с коррупцией
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