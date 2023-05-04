Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента Казахстана освободил от должности судью Верховного Суда РК Дану Токмурзину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Решение принято на основании представления Президента Казахстана, основанного на рекомендации Высшего судебного совета, Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. Увольнение связано с переходом на другую должность.

«Дана Токмурзина за почти два года работы в Верховном суде активно участвовала в формировании система административной юстиции и судебной практики по административным делам. В настоящее время Токмурзиной принято решение вернуться в корпоративный сектор», - сказал председатель Высшего судебного совета РК Денис Шипп во время заседания Сената Парламента РК.

Токмурзина Дана Айтмаганбетовна родилась в 1981 году в Кокшетау. Окончила КазГЮУ по специальности «Правоведение», МАБ по специальности «Финансы и Кредит», Лондонский Университет Куин Мэри и Вестфилд Колледж – магистр по налогам (LLM), степень ADIT, Financial Times, Гонконг – квалификация независимого директора. В разные годы работала консультантом в Комитете по судебному администрированию при Верховном суде РК, в Налоговом комитете Министерства финансов РК, была заместителем начальника управления международного налогообложения. Занимала должность консультанта Всемирного банка по проекту реформирования налогового администрирования подакцизной продукции в Казахстане и международное налогообложение. Около 10 лет была партнером налогового и юридического департамента PwC Казахстан. В июне 2021 года назначена на должность судьи Верховного суда РК.



