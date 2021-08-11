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    Судья осужден на девять лет в Карагандинской области

    11 Августа 2021, 14:14

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Судья Карагандинской области осужден к девяти годам лишения свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

    1 0 августа приговором Казыбекбийского районного суда г. Караганды к девяти годам лишения свободы осужден судья Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области Габдуллин Е.М. Он подозревался в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки юриста ТОО «Оливия» Кантер-Скрипкиной Е.В. в размере 8 млн тенге судьям первой и апелляционной судебных инстанций за удовлетворение исковых требований указанного Товарищества об отмене итогов конкурсов по строительству арендного жилья в г. Караганда. Юрист ТОО «Оливия» Кантер-Скрипкина Е.В. осуждена за покушение на дачу взятки к трем годам лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Карагандинская область Коррупция Суды Борьба с коррупцией
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