Судья из Казахстана попал в список кандидатов судейского корпуса на Олимпиаду в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная Федерация каратэ (WKF) определила список кандидатов судейского корпуса на Олимпийские игры в Токио. Среди официально представленных 14 судей значится и представитель Федерации каратэ Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Претендентом на судейство главного старта четырехлетия является Аскар Молдагали – судья международной категории WKF, имеющий полные лицензии по ката и кумитэ.

«Конечно, это приятная новость, и думаю, не только для меня, но и для всей национальной Федерации и казахстанского спорта в целом. Для судей нашего единоборства прошедшие два года предолимпийского отборочного периода оказались очень насыщенными и нелегкими. Но благодаря поддержке всех заинтересованных организаций – НОКа, Конфедерации, Министерства спорта и культуры, а также национальной Федерации я смог принять участие во всех лицензионных турнира, а их было 25. До завершения олимпийского отборочного цикла еще много работы, но надеюсь оправдать надежды», - сказал Аскар Молдагали.

На всем постсоветском пространстве лишь двое судей оказались в списке кандидатов на судейство олимпийских игр в Токио - это Аскар и судья из Азербайджана.

«Тот факт, что казахстанский судья оказался одним из кандидатов на предстоящие Олимпийские игры - это заслуга всех судей Федерации каратэ Казахстана, которые на всех соревнованиях показали профессиональную и дружную работу. Казахстанский судейский корпус смог конкурировать с ведущими судьями мира. В целом, предолимпийский период подтвердил слаженность и единство команды в целом, все члены работали в одном направлении и преследовали одну цель. Это касается и судей, и тренеров, спортсменов и официальных лиц. Данная новость - тому подтверждение. Надеемся, что он выдержит предстоящие испытания, которые ждут судей WKF на оставшихся до Олимпиады соревнованиях.»– сказал Жасталап Санауов, главный тренер национальной команды Казахстана по каратэ.

Отметим, что в списке претендентов Аскар Молдагали - самый молодой судья. Благодаря международному опыту и профессионализму он сумел подтвердить свою квалификацию.