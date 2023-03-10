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    Судья городского суда Уральска умер на работе

    10 Марта 2023, 15:38

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске судья городского суда умер на работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, происшествие случилось утром 10 марта.

    «Скорая помощь» была вызвана в 09:48 часов. В городском суде мужчина, 1968 года рождения, находясь на рабочем месте, неожиданно плохо себя почувствовал. По словам сотрудника, вызвавшего «скорую помощь», судья захрипел и потерял сознание. У него остановилось сердце. Когда прибыла «скорая помощь», мужчина уже умер», – сообщили в ведомстве.

    Полиция ЗКО подтвердила факт происшествия, сообщив о скоропостижной смерти мужчины.

    Напомним, вчера сообщалось о том, что скончался на рабочем месте прокурор Туркестанской области Марат Алиханов.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Западно-Казахстанская область Суды Уральск
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