Судья городского суда Уральска умер на работе

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске судья городского суда умер на работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, происшествие случилось утром 10 марта.

«Скорая помощь» была вызвана в 09:48 часов. В городском суде мужчина, 1968 года рождения, находясь на рабочем месте, неожиданно плохо себя почувствовал. По словам сотрудника, вызвавшего «скорую помощь», судья захрипел и потерял сознание. У него остановилось сердце. Когда прибыла «скорая помощь», мужчина уже умер», – сообщили в ведомстве.

Полиция ЗКО подтвердила факт происшествия, сообщив о скоропостижной смерти мужчины.

Напомним, вчера сообщалось о том, что скончался на рабочем месте прокурор Туркестанской области Марат Алиханов.