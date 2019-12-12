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    Судья административного суда Сарыагашского района подозревается в получении взятки

    12 Декабря 2019, 12:41

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - ­ Антикоррупционной службой Туркестанской области совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда РК пресечен факт взяточничества судьей специализированного административного суда Сарыагашского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    11 декабря 2019 года получено согласие Генерального прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающего привилегиями от уголовного преследования.

    В рамках следствия проверяется причастность судьи к получению на системной основе взяток от сотрудников полиции Сарыагашского района за беспрепятственное рассмотрение административных материалов о нарушении миграционного законодательства иностранными гражданами.

    Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет принято судом.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Коррупция Генпрокуратура
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