Судья административного суда Сарыагашского района подозревается в получении взятки

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - ­ Антикоррупционной службой Туркестанской области совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда РК пресечен факт взяточничества судьей специализированного административного суда Сарыагашского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

11 декабря 2019 года получено согласие Генерального прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающего привилегиями от уголовного преследования.

В рамках следствия проверяется причастность судьи к получению на системной основе взяток от сотрудников полиции Сарыагашского района за беспрепятственное рассмотрение административных материалов о нарушении миграционного законодательства иностранными гражданами.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет принято судом.