Суд взыскал задолженность с российского арендатора сухогрузов «Жибек жолы» и «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 августа решением Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султана удовлетворен иск казахстанской компании-владельца к иностранному фрахтователю (г.Санкт-Петербург, РФ) о взыскании текущей задолженности и процентов за задержку в оплате аренды морских судов «Жибек жолы» и «Атамекен», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного суда.

Установлено, что на основании договоров бербоут-чартера от 26 октября 2021 года российская компания сроком до 30 ноября 2022 года арендовала вышеуказанные 2 судна. Арендная плата составляет (бербоут-чартерная ставка) за одно судно в сутки 3 800 долларов США с учетом НДС, производится ежемесячно по предоплате.

Суда «Жибек жолы» и «Атамекен» по актам приема-передачи переданы фрахтователю соответственно 19 ноября 2021 года и 11 февраля 2022 года.

На 4 июля т.г. по аренде судна «Жибек жолы» имелась задолженность за июнь 2022 года в размере 66 232,19 долларов. В соответствии с условиями договора за задержку арендной платы также начислены штрафные санкции в сумме 11 644,36 долларов. Общая сумма составила 77 876,55 долларов, или 36 218 826 тенге по курсу Национального банка Республики Казахстан на 30 июня 2022 года, отметили в Специализированном межрайонном экономическом суде города Нур-Султана.

Остаток задолженности с февраля по июнь 2022 года по аренде судна «Атамекен» составил 532 000 долларов. За задержку арендной платы фрахтователю также начислены 14 365,87 долларов штрафных санкций. Общая сумма составила 546 365,87 долларов, или 254 103 839 тенге.

В этой связи, решением суда иск удовлетворен со взысканием с фрахтователя в пользу владельца вышеуказанных сумм в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось о проблеме аренды сухогруза «Жибек жолы» иностранной компанией, в связи с информацией о задержании в Турции судна, перевозившего зерно из Бердянска. Эту информацию прокомментировали в ҚТЖ.



