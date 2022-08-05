Суд взыскал с Минфина в пользу экс-замглавы следственного управления ДП Костанайской области 5 млн тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Суд взыскал в пользу истца - экс-заместителя начальника следственного управления ДП Костанайской области - компенсацию морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Костанайского областного суда.

8 апреля 2022 года в отношении экс-заместителя начальника следственного управления ДП Костанайской области М. вынесен оправдательный приговор.

Приговором суда №2 г.Костанай М. признана невиновной в совершении уголовного правонарушения, и, получив право на возмещение вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности, последняя обратилась в Костанайский городской суд с иском о компенсации морального вреда, возмещении имущественного вреда, причиненных в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс.

Истец М. мотивировала свой иск тем, что в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности, длившегося больше года, ей был причинен моральный вред.

Как установлено судом, истец с требованием о возмещении имущественного вреда в суд, постановивший приговор, не обращалась. Следовательно, истцом не соблюден обязательный досудебный порядок урегулирования спора.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, удовлетворил иск частично. В пользу истца с Министерства финансов взыскано 5 млн тенге, а также судебные расходы в размере 150 тыс. тенге. Требование в части возмещения имущественного вреда оставлено без рассмотрения.

Решение не вступило в законную силу.