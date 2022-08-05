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    • Суд взыскал с Минфина в пользу экс-замглавы следственного управления ДП Костанайской области 5 млн тенге

    5 Августа 2022 03:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Суд взыскал в пользу истца - экс-заместителя начальника следственного управления ДП Костанайской области - компенсацию морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Костанайского областного суда.

    8 апреля 2022 года в отношении экс-заместителя начальника следственного управления ДП Костанайской области М. вынесен оправдательный приговор.

    Приговором суда №2 г.Костанай М. признана невиновной в совершении уголовного правонарушения, и, получив право на возмещение вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности, последняя обратилась в Костанайский городской суд с иском о компенсации морального вреда, возмещении имущественного вреда, причиненных в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс.

    Истец М. мотивировала свой иск тем, что в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности, длившегося больше года, ей был причинен моральный вред.

    Как установлено судом, истец с требованием о возмещении имущественного вреда в суд, постановивший приговор, не обращалась. Следовательно, истцом не соблюден обязательный досудебный порядок урегулирования спора.

    Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, удовлетворил иск частично. В пользу истца с Министерства финансов взыскано 5 млн тенге, а также судебные расходы в размере 150 тыс. тенге. Требование в части возмещения имущественного вреда оставлено без рассмотрения.

    Решение не вступило в законную силу.

    #Костанайская область #Суды #Минфин РК #Судебный процесс
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