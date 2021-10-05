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    Суд вынес приговор женщине, выбросившей новорожденного на мороз в Атырау

    5 Октября 2021, 13:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау суд огласил приговор женщине, которая после родов сразу же выбросила ребенка в мороз в мусорный бак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагический случай произошел в январе 2021 года в одном из сел Кызылкогинского района Атырауской области, где 35-летняя женщина родила ребенка дома и выбросила его в мусорный бак.

    О преступлении стало известно, когда у роженицы открылось кровотечение и пришлось вызывать медиков. Не обнаружив в доме новорожденного, они пригласили полицейских.

    Ребенка без признаков жизни нашли в мусорном баке.

    Было заведено дело по статье 100 Уголовного кодекса РК («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

    Как сообщили в пресс-службе областного суда, вынося решение, суд принял во внимание, что после развода с мужем у женщины остались четверо несовершеннолетних детей.

    Подсудимая была приговорена к полутора годам лишения свободы.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Судебный процесс Криминал
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