Суд вынес приговор по факту смерти сельского акима в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Алгинским районным судом вынесен приговор по делу по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть акима сельского округа, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Согласно материалам дела, инцидент произошел в декабре прошлого года в Сарыхобдинском сельском округе Алгинского района. Трое мужчин, в том числе аким сельского округа М. распили спиртные напитки на территории одного из крестьянских хозяйств. Аким сельского округа в ходе ссоры вызвал на драку подсудимого У. Аким вышел с топором, подсудимый с ножом. Согласно обвинения, подсудимый нанес потерпевшему один удар ножом в живот, что в последствии привело к смерти вследствие обильного внутреннего кровотечения.

Пострадавшего отвезли в медпункт, затем в районную больницу, однако медики не смогли его спасти.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы. Санкция ст.106 ч.3 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Подсудимый вину признал частично.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, судом признано чистосердечное раскаяние и наличие несовершеннолетних детей. Кроме того, судом принято во внимание то, что подсудимый добровольно возместил в пользу потерпевшей стороны моральный ущерб в сумме 25 млн тенге.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание признано совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда У. признан виновным и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.