Суд вынес приговор по делу об убийстве возле ресторана «Древний Рим» в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области вынес приговор обвиняемым по делу о массовой драке возле ресторана «Древний Рим», в котором был убит 23-летний Рахымжан Жансеит, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приговор был оглашен в учреждении АК-159/1, где проходили все судебные заседания. Обвинения в отношении 13 фигурантов дела вынес судья Шарип Сисимбаев.

Главного обвиняемого – Юсифа Нурулу приговорили к 19 годам лишения свободы. Во время оглашения приговора его мать потеряла сознание, но сразу же пришла в себя. Помимо лишения свободы суд частично удовлетворил гражданский иск, поданный потерпевшей стороной. Таким образом Юсиф Нурулу должен будет выплатить 3 млн тенге семье погибшего парня.

Отец погибшего парня Бахытжан Жансеит в качестве потерпевшей стороны подал гражданский иск с требованием о возмещении морального и материального вреда в сумме 30 млн тенге.

Согласно вынесенному судебному акту, Торгом Малхасян, Хачатур Оганнисян, Жасур Пиров, Каир Надырбеков, Давид Галкин и Нурулу Васиф были приговорены к ограничению свободы сроком на 4 года и 6 месяцев. Еще четверых - Тиграна Степаняна, Армана Оганнисяна, Болата Жумамратова, Илью Щурока лишили свободы на три года. А двое подсудимых – Сохак Малхасян и Армен Хачатрян – были освобождены от уголовной ответственности ввиду примирения с потерпевшей стороной.

Согласно материалам дела, в ночь с 31 декабря на 1 января произошла драка в ресторане «Древний Рим». Перепалка началась после того, как выпившие посетители ресторана потребовали от хозяев заведения продолжения музыкальной программы. Разгоряченные посетители, поняв, что силы не равны, вызвали по телефону подмогу. Среди приехавших был Рахымжан Жансеит, которого ранил ножом в подколенную артерию и легкое Юсиф Нурулу. 23-летний мужчина скончался от обильной кровопотери.

Напомним, новогодняя массовая драка с гибелью молодого парня, которая произошла возле ресторана «Древний Рим», вызвала широкий общественный резонанс. В Караганде несколько дней длились акции протеста с требованиями скорейшего поиска и наказания виновных. Социальные сети пестрили сообщениями и постами о межнациональном конфликте. Позже в отношении распространителей подобной информации было возбуждено отдельное уголовное дело.