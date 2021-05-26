Суд вынес приговор отчиму-педофилу в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы за развращение и насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы, передает МИА «Казинформ».

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области признал Болата Аймагамбетова виновным по статье 124 части 2 («развращение малолетней») и статье 121 части 4 УК («насильственные действия сексуального характера»).

Как уточнили в пресс-службе суда, установлено, что житель Уральска Аймагамбетов совершил в отношении своей малолетней падчерицы, 2007 года рождения, развратные действия без применения насилия и насильственные действия сексуального характера.

Вина Аймагамбетова доказана показаниями потерпевшей и ее законного представителя, свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, выемки, заключениями экспертиз.

Прокурор просил назначить Аймагамбетову окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Потерпевшая сторона согласилась с прокурором.

В суде пояснили, что подсудимому было назначено максимально возможное наказание.

Санкция ст.121 ч.4 УК предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Санкция ст.124 ч.2 УК- лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

В обвинительном акте в отношении Аймагамбетова следователь и прокурор указали об отсутствии отягчающих обстоятельств.

В таком случае, по закону (ст.55 ч.2 УК) наказание за насильственные действия сексуального характера не может превышать 15 лет (3/4 от 20 лет), развратные действия - 8 лет лишения свободы (2/3 от 12 лет).

Если совершено несколько преступлений, закон требует частично сложить назначенные за них наказания и таким образом определить окончательное наказание.

Основываясь на этих требованиях закона, суд назначил Аймагамбетову максимально возможное строгое наказание.

По статье 121 части 4 УК назначено 15 лет лишения свободы, статье 124 части 2 УК - семь лет лишения свободы.

Эти наказания частично сложены, и Аймагамбетову окончательно назначено 20 лет лишения свободы.

Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Аймагамбетов пожизненно лишен права заниматься педагогической деятельностью и занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Приговор суда не вступил в законную силу.