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    Суд вынес приговор отчиму-педофилу в Уральске

    26 Мая 2021, 22:19

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы за развращение и насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы, передает МИА «Казинформ».

    Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области признал Болата Аймагамбетова виновным по статье 124 части 2 («развращение малолетней») и статье 121 части 4 УК («насильственные действия сексуального характера»).

    Как уточнили в пресс-службе суда, установлено, что житель Уральска Аймагамбетов совершил в отношении своей малолетней падчерицы, 2007 года рождения, развратные действия без применения насилия и насильственные действия сексуального характера.

    Вина Аймагамбетова доказана показаниями потерпевшей и ее законного представителя, свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, выемки, заключениями экспертиз.

    Прокурор просил назначить Аймагамбетову окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

    Потерпевшая сторона согласилась с прокурором.

    В суде пояснили, что подсудимому было назначено максимально возможное наказание.

    Санкция ст.121 ч.4 УК предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы.

    Санкция ст.124 ч.2 УК- лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

    В обвинительном акте в отношении Аймагамбетова следователь и прокурор указали об отсутствии отягчающих обстоятельств.

    В таком случае, по закону (ст.55 ч.2 УК) наказание за насильственные действия сексуального характера не может превышать 15 лет (3/4 от 20 лет), развратные действия - 8 лет лишения свободы (2/3 от 12 лет).

    Если совершено несколько преступлений, закон требует частично сложить назначенные за них наказания и таким образом определить окончательное наказание.

    Основываясь на этих требованиях закона, суд назначил Аймагамбетову максимально возможное строгое наказание.

    По статье 121 части 4 УК назначено 15 лет лишения свободы, статье 124 части 2 УК - семь лет лишения свободы.

    Эти наказания частично сложены, и Аймагамбетову окончательно назначено 20 лет лишения свободы.

    Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

    Аймагамбетов пожизненно лишен права заниматься педагогической деятельностью и занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Западно-Казахстанская область Судебный процесс
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