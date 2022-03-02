Суд вынес приговор 62 участникам беспорядков в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 62 казахстанца осуждены к различным видам наказаний. Они обвинялись в грабежах, кражах, хищении оружия, применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В производстве следственно-оперативных групп находится 3666 досудебных расследований. Помимо дел об актах терроризма и массовых беспорядках расследуются факты грабежей, краж, хищения оружий, применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Из указанной категории в суд направлено 101 уголовное дело в отношении 162 обвиняемых. 62 лица осуждены к различным видам наказания», - сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК.

Так, по его словам, приговором Алмалинского районного суда Алматы граждане Онтай и Женисхан признаны виновными в хищении оружия из охотничьего магазина «Алпамыс». Судом указанным лицам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.