Суд вынес приговор 16 подсудимым по делу о взрывах в Арыси

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 16 человек приговорены к различным срокам лишения свободы по делу о взрывах в Арыси, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщается на официальной странице Военного суда РК в Facebook.

Военный суд Шымкентского гарнизона завершил рассмотрение уголовного дела, связанного с произошедшими в 2019 году взрывами в городе Арысь, в результате которых погибли трое и получили телесные повреждения более 30 человек.

«Прокуроры просили назначить подсудимым наказание от 4 до 10 лет лишения свободы, а гражданские иски оставить без рассмотрения. Большинство потерпевших разрешение дела оставили на усмотрение суда. Подсудимые и адвокаты просили оправдать обвиняемых и прекратить уголовное дело. Виновными признаны руководящие составы Министерства обороны республики и воинской части в халатном отношении к службе (статья 453 часть 2 УК), а именно в непринятии мер по контролю за выполнением служебных обязанностей, и нарушении правил обращения с боеприпасами (статья 462 часть 3 УК)», - сообщает пресс-служба военного суда.

За хищение бюджетных средств, выделенных на монтаж технических средств охраны (статья 189 часть 4 пункт 2) УК) к 7 и 10 годам лишения свободы осуждены руководство районной эксплуатационной части и командир воинской части. Им назначено дополнительное наказание – пожизненный запрет на право занимать должности на государственной службе и квазигосударственном секторе.

Гражданские иски оставлены без рассмотрения, с оставлением права обращения в порядке гражданского судопроизводства ввиду наличия споров между собственниками и подрядными организациями, проводившими ремонтные работы.

Приговор не вступил в законную силу. В случае несогласия с ним стороны вправе подать жалобу в вышестоящий суд (статья 31 УПК).

Уголовное дело состояло из 550 томов.

Потерпевшими по делу проходило 1 473 человек.

«Ввиду большого количества участников и необходимости соответствующего тому зала судебных заседаний суд рассматривал дело в режимном объекте – войсковой части, допуск граждан на территорию которого возможен лишь с разрешения ее командования.

Не представлялась техническая возможность и онлайн-подключения к оглашению приговора: из-за непосредственной близости от воинской части учреждения уголовно-исполнительной системы, которое использует специальное оборудование, подавляющее сигналы сотовой связи», - сообщили в суде.