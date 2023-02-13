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    Суд в Турции арестовал 5 человек по делу о разрушении 25 домов в зоне бедствия

    13 Февраля 2023, 23:19

    ГАЗИАНТЕП. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Суд в Турции избрал меру пресечения в виде ареста в отношении пяти лиц, задержанных в рамках расследования дела об обрушении в результате землетрясения 25 зданий в провинции Газиантеп. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Арестованные переданы в распоряжение органов юстиции.

    Всего в ходе следствия были взяты под стражу девять человек.

    Один из задержанных освобожден с переводом под судебный контроль. В отношении остальных продолжаются следственные мероприятия.

    В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 31 тысячу человек.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

    Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

    Напомним, в Турции выдали ордера на арест 113 человек из-за обрушения зданий при землетрясениях, произошедших в начале недели на юге страны.

    Ранее также сообщалось о задержании главного архитектора жилого комплекса Rönesans Rezidans, полностью разрушившегося после землетрясений в турецкой провинции Хатай. Кроме того, восемь человек арестовали в турецкой провинции Шанлыурфа из-за строительных дефектов, которые обнаружили в обрушившихся в результате землетрясения зданиях.

    Фото: Агентство «Анадолу»

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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