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    Суд в США постановил арестовать и экстрадировать экс-президента Перу

    6 Апреля 2023, 21:06

    МАДРИД. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Апелляционный суд в США распорядился арестовать бывшего президента Перу Алехандро Толедо, обвиняемого на родине в коррупции, и приступить к процедуре его экстрадиции на территорию республики. Об этом сообщило в четверг агентство EFE, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По его данным, рассматривающий дело экс-президента судья Томас Хиксон отменил залог Толедо и приказал ему сдаться к 9 часам утра пятницы властям в Сан-Франциско (штат Калифорния).

    «Как только Толедо окажется под стражей, США без промедления организуют его выдачу перуанским властям, если для этого не будет никаких юридических препятствий», - говорится в судебном документе.

    В течение последних трех лет политик находился на свободе под залог и проживал в Калифорнии. В сентябре 2021 года Федеральный окружной суд США по Северному округу штата Калифорния постановил, что Толедо может быть передан властям своей страны. В конце февраля Госдеп удовлетворил запрос Перу об экстрадиции Толедо, и американские власти обратились к судье с просьбой отменить освобождение под залог, чтобы гарантировать доступность политика для передачи в перуанскую тюрьму.

    В феврале 2017 года суд Перу выдал ордер на арест Толедо, занимавшего пост президента страны с 2001 по 2006 год, по делу о коррупции и незаконных договоренностях с бразильской строительной корпорацией Odebrecht.

    По версии следствия, экс-президент и представители его администрации получили от бразильской компании взятку в размере $34 млн. Взамен Odebrecht якобы заключила выгодный контракт на строительство крупной автомагистрали. Толедо был объявлен в розыск, однако к тому моменту уже покинул Перу. По данным газеты El Comercio, еще в 2013 году политик получил гражданство США.

    Теги:

    ПеруСША

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    США Мировые новости
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