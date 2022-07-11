Суд в Краснодаре заменил решение о приостановке работы КТК на штраф

КРАСНОДАР. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Краснодарский краевой суд в понедельник рассмотрел жалобу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на решение суда первой инстанции о приостановке работы компании на 30 суток и заменил наказание на штраф в размере 200 тыс. рублей (около 1 547 589,90 тенге), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Изменить на штраф в размере 200 тыс. рублей, в остальном оставить без изменения», - сообщил судья.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края добавили, что постановление вступило в законную силу.

В ходе заседания сторона защиты настаивала на том, что внесенные в план мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти корректировки не влияют на расчеты параметров выполнения работ, а их внесение не может повлиять на оперативность реагирования аварийно-спасательного формирования на возможные разливы.

Представитель Ространснадзора заявил, что компанией изменен состав сил и средств, задействованных в ликвидации последствий, изменились технические характеристики судов, что может повлиять на выполнения работ по ликвидации последствий возможных разливов. Ранее в отношении компании было вынесено предписание о необходимости устранения данных нарушений.

КТК планирует в максимально сжатые сроки устранить замечания, выявленные в ходе проверки Ространснадзора.

«КТК в настоящее время работает над устранением замечаний, выявленных в ходе проверки Ространснадзором. Планирует сделать это в максимально сжатые сроки», - сказали в пресс-службе компании.

Приморский районный суд Новороссийска 6 июля приостановил на 30 суток деятельность Каспийского трубопроводного консорциума по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией») из-за нарушений плана ликвидации аварийных разливов нефти. Затем КТК подал в суд ходатайство о приостановке решения об остановке производства компании. В компании отмечали, что немедленная остановка работы КТК может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте.

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