Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 463.31 eur/kzt 486.94

    rub/kzt 6.45 cny/kzt 67.52
Прогноз погоды
Астана-30-32℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Суд в Китае приговорил к смертной казни чиновника за взятки на сумму $78 млн

    6 Января 2023, 17:41

    ПЕКИН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Суд средней ступени города Тайань на востоке КНР в пятницу приговорил к смертной казни бывшего вице-председателя народного политического консультативного совета провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) Ли Вэньси за получение взяток на сумму 540 млн юаней (примерно $78 млн). Об этом сообщила газета «Жэньминь жибао», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По сведениям издания, приговор должен быть приведен в исполнение с отсрочкой на два года. Одновременно государство конфискует все имущество обвиняемого. В то же время, как уточняется в вердикте, после двухлетнего срока казнь планируется заменить на пожизненное заключение без права на дальнейшее смягчение наказания.

    Как уточнили местные судебные органы, противозаконные действия Ли Вэньси «нанесли серьезный ущерб интересам страны и народа». Однако обвиняемый оказал активное содействие следствию, что было признано в качестве смягчающих обстоятельств.

    Власти КНР активизировали борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году «пятого поколения» руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники, в том числе высокого уровня, лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, в том числе пожизненным.
    Китай Судебный процесс Мировые новости Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава Федерации футбола Франции извинился за высказывания в адрес Зидана
    Подозреваемого в вымогательстве у предпринимателя 50 млн тенге блогера Токбергена Абиева задержал Антикор
    Аномально жаркое лето в Европе прогнозируют климатологи
    Организаторы Australian Open разрешили теннисистам с COVID-19 участвовать в турнире
    Популярное
    1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
    2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
    3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
    4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
    5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы
    Новости партнеров