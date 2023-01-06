Суд в Китае приговорил к смертной казни чиновника за взятки на сумму $78 млн

ПЕКИН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Суд средней ступени города Тайань на востоке КНР в пятницу приговорил к смертной казни бывшего вице-председателя народного политического консультативного совета провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) Ли Вэньси за получение взяток на сумму 540 млн юаней (примерно $78 млн). Об этом сообщила газета «Жэньминь жибао», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По сведениям издания, приговор должен быть приведен в исполнение с отсрочкой на два года. Одновременно государство конфискует все имущество обвиняемого. В то же время, как уточняется в вердикте, после двухлетнего срока казнь планируется заменить на пожизненное заключение без права на дальнейшее смягчение наказания.

Как уточнили местные судебные органы, противозаконные действия Ли Вэньси «нанесли серьезный ущерб интересам страны и народа». Однако обвиняемый оказал активное содействие следствию, что было признано в качестве смягчающих обстоятельств.

Власти КНР активизировали борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году «пятого поколения» руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники, в том числе высокого уровня, лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, в том числе пожизненным.



