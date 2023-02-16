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    Суд в Италии оправдал Сильвио Берлускони по делу о подкупе свидетелей

    16 Февраля 2023, 16:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 15 февраля суд в Италии оправдал 86-летнего Сильвио Берлускони по обвинению в подкупе свидетелей для дачи ими ложных показаний по делу о проституции с участием несовершеннолетних, которое преследовало бывшего премьер-министра страны более десяти лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Берлускони был обвинен в подкупе 24 человек, в основном молодых женщин, которые были гостями на его так называемых вечеринках Bunga Bunga.

    В ходе предыдущего судебного процесса, ему было предъявлено обвинение в интимной связи с 17-летней танцовщицей ночного клуба из Марокко.

    В постановлении председатель миланского суда заявил, что оснований для привлечения Берлускони и его 28 сообвиняемых к ответственности не имеется, сославшись на предполагаемые юридические ошибки в том, как прокуроры составили дело.

    Берлускони, заседающий в Сенате Италии и чья партия Forza Italia является ключевой частью консервативной коалиции премьер-министра Джорджа Мелони, не скрывает ликования.

    «Наконец-то оправдан после более чем 11 лет страданий, поливания грязью и неисчислимого политического ущерба. Мне посчастливилось быть судимым судьями, которые знали, как оставаться независимыми, беспристрастными и справедливыми перед лицом необоснованных обвинений, выдвинутых против меня», - написал он в Twitter.

    Прокуратура требовала для него шестилетний тюремный срок.

    Мелони также приветствовала решение в пользу своего непредсказуемого союзника.

    «Оправдание Сильвио Берлускони – отличная новость, положившая конец длительному судебному разбирательству, которое также имело важные последствия для политической и институциональной жизни Италии», - говорится в заявлении.

    Фото: cpr.org

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Италия Судебный процесс Мировые новости
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