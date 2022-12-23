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    Суд в Астане объявил приговор «заминировавшему» самолет жителю столицы

    23 Декабря 2022, 13:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 22 декабря 2022 года суд № 2 Есильского района города Астаны вынес обвинительный приговор в отношении Н., сообщившего заведомо ложное сообщение об акте терроризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

    «1 октября 2022 года Н. находясь у себя дома, получил сообщение от своей сестры А. о том, что последняя не успела на регистрацию авиарейса (сообщением Астана – Талдыкорган) и ее не пропускают на борт самолета.

    Далее, Н. позвонил в аэропорт и получил отказ от сотрудников на требование о пропуске сестры, и из-за злости и безысходности, в целях «задержания» рейса, заведомо ложно сообщил о минировании вышеуказанного самолета», - говорится в публикации пресс-службы суда.

    Обвиняемые причинил материальный ущерб департаменту полиции на транспорте, «Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Жетысуской области и департаменту полиции Алматинской области.

    Причиненный ущерб полностью возмещен Н. в ходе досудебного расследования.

    Суд признал смягчающим обстоятельствами частичное признание вины Н., отсутствие судимости и добровольное возмещение ущерба.

    Преступление, в совершении которого обвинялся Н., предусмотренное статьей 273 УК, в силу части третьей статьи 11 УК, относится к преступлениям средней тяжести, санкцией которой предусмотрены альтернативные меры наказания.

    «Суд признал Н. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 273 УК и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года шесть месяцев, с установлением пробационного контроля на весь срок», - сообщила пресс-служба суда.

    Приговор не вступил в законную силу.
    Астана Происшествия Судебный процесс Авиация
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