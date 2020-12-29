Суд удовлетворил четвертый иск к «Bek Air» по возврату денег за билеты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Турксибский районный суд Алматы удовлетворил четвертый иск Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК к АО «Bek Air», в котором представлены интересы 153 человек. Сумма иска составляет 9,3 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

В результате принятых Комитетом мер, в судебном порядке защищены права 1678 человек. Авиакомпании «Bek Air» подлежит вернуть потребителям 103,3 млн тенге. В связи с тем, что жалобы от потребителей поступают в Комитет ежедневно, будет подан пятый иск в суд.

Напоминаем, что первые два иска КЗПП к АО «Bek Air» вступили в законную силу. В соответствии с требованиями законодательства исполнять судебные решения уполномочены только судебные исполнители.

В соответствии с Законом РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» исполнительное производство должно быть закончено не более чем в двухмесячный срок со дня его возбуждения, за исключением исполнительных документов о периодических взысканиях, а также кроме случаев, когда законодательными актами установлены иные сроки исполнения.

Потребители вправе обращаться к судебным исполнителям, которые примут обязательные и своевременные меры по исполнению решений суда.

Для получения сведений о судебном исполнителе, которому передан исполнительный лист, потребителям необходимо обращаться в Палату частных судебных исполнителей Алматы. Третий иск будет рассмотрен апелляционной коллегией по гражданским делам Алматы.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69 человек. 51 пострадавший госпитализирован в городские больницы: Больницу скорой неотложной помощи, Алматинскую многопрофильную клиническую больницу, в Центр детской неотложной помощи. В городскую клиническую больницу №4 поступил 21 человек. Двое скончались в первые два часа по прибытию в клинику, полученные травмы были не совместимы с жизнью. Остальные 19 человек были стабилизированы и выписаны на амбулаторное лечение.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.