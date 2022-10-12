Суд Тараза огласил приговор по делу о призывах к участию в массовых беспорядках

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В суде №2 города Тараза рассмотрено уголовное дело в отношении двоих подсудимых, обвиняемых в призыве к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокации массовых беспорядков, призыве к насилию над гражданами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда № 2 города Тараза.

Судом установлено, что подсудимые П. и Т. с 4 по 5 января 2022 года в городе Таразе участвовали и активно призывали других граждан к участию в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушением, уничтожением имущества и неподчинению законным требованиям властей, что квалифицируется частью третьей статьи 272 УК РК.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Подсудимые вину признали, доказательства по делу не оспаривали.

При назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами – чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей, отсутствие судимости. Отягчающим – совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.

С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений П. и Т., каждому назначено по два года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Приговор в законную силу не вступил.



