Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Мосгорсуд снизил срок наказания с 8 до 7,5 года актеру Михаилу Ефремову, осужденному ранее за совершение ДТП со смертельным исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где было оглашено решение апелляционной инстанции.

«Судебная коллегия отменила приговор первой инстанции осужденному Ефремову, признала смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба и снизила срок наказания до семи лет и шести месяцев. В остальной части приговор первой инстанции оставлен без изменения», - зачитала текст решения судья.

Актер Михаил Ефремов спокойно воспринял решение Мосгорсуда. Как передает корреспондент ТАСС, артист выслушал приговор спокойно и молчаливо. Дожидаться его вступления в силу он будет в СИЗО-5 «Водник».

Заявления сторон

Защита родственников курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, считает справедливым приговор артисту. «Мы были готовы к такому решению и считаем его справедливым. Мои доверители с самого начала говорили, что согласятся с любым решением суда», - сообщил ТАСС адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Представитель старшего сына Захарова Сергей Аверцев также сообщил, что они не будут обжаловать решение суда. «Мы с доверителем полностью удовлетворены решением суда», - сказал он.

В то же время адвокат гражданской жены Захарова Вадим Никулин заявил, что обжалует приговор и будет требовать нового рассмотрения, так как его доверительницу не признали потерпевшей.

Сторона защиты актера будет подавать кассационную жалобу на его приговор. Об этом ТАСС заявил один из его защитников Владимир Васильев. «Мы обязательно подадим кассационную жалобу на приговор», - сказал он.

Как сообщил ТАСС Васильев, Ефремов сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение менее чем через три года. «С учетом действующего законодательства и системы зачетов сроков в СИЗО Ефремов сможет рассчитывать на УДО через три года или даже чуть меньше», - сказал защитник.

Этапирование в колонию актера затянется из-за ограничений, действующих в связи с пандемией коронавируса, сообщил ТАСС его адвокат Роман Филиппов. «Пока Ефремов будет оставаться в СИЗО. С учетом карантина, вызванного эпидемией коронавируса, этапирование его в колонию может затянуться», - сказал он. Ефремов содержится в СИЗО-5 («Водник»).

По словам Филиппова, Ефремов остался недовольным решением Мосгорсуда. «Ефремов не удовлетворен решением. Если бы хотя бы снизили на три года и дали колонию-поселение, его бы это устроило», - сказал адвокат. По его мнению, если бы Ефремов сразу выплатил компенсацию и признал вину, то мог бы рассчитывать на условный срок.

Отбывание наказания

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, осужденные к лишению свободы направляются для отбывания наказания не позднее 10 дней со дня получения администрацией следственного изолятора извещения о вступлении приговора суда в законную силу. До этого осужденный имеет право на краткосрочное свидание с родственниками или иными лицами. При этом администрация СИЗО ставить в известность о том, в какую колонию направлен осужденный, одного из родственников по выбору заключенного.

Сам Ефремов сообщал правозащитникам, что хочет отбывать наказание в одной из колоний Чувашии, так как там его корни. Его предок Иван Яковлев считается чувашским просветителем, он перевел Библию на чувашский язык. По словам Ефремова, представители Чувашии уже готовят обращение во ФСИН.