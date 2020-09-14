Суд санкционировал арест первого замакима Атырауской области и руководителя управления

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау суд санкционировал арест первого заместителя акима региона и руководителя управления на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

«Суд санкционировал для первого заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева и руководителя областного управления строительства Тимура Басарова меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. Они помещены в СИЗО. Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 366 УК РК (получение взятки, совершенное преступной группой, а равно в особо крупном размере). Если их вина будет доказана, то им грозит штраф в размере 80-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-секретарь областного суда Боранбай Галиев.

10 сентября Н. Таубаев и Т. Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 миллионов тенге.