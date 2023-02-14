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    Суд разрешил экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву выехать из страны на лечение

    14 Февраля 2023, 17:22

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Первомайский районный суд дал разрешение бывшему президенту КР Алмазбеку Атамбаеву на выезд за пределы страны в связи с необходимостью лечения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    Соответствующее постановление подписал председатель суда А.Калыбаев, сообщили в райсуде.

    Отметим, что судебная коллегия Верховного суда удовлетворила ходатайство адвокатов о возобновлении производства по вновь открывшимся обстоятельствам уголовного дела в отношении А.Атамбаева. Таким образом, уголовное дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева будет вновь рассмотрено в Первомайском райсуде Бишкека.

    Первомайским судом бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был приговорен к 11,2 годам лишения свободы по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

    Фото: kabar.kg

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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