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    Суд признал Трампа виновным в сексуальных домогательствах журналистки

    10 Мая 2023, 08:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Суд присяжных по гражданскому иску постановил, что бывший президент Дональд Трамп сексуально домогался колумнистку журнала Elle Элизабет Джин Кэрролл. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

    Суд постановил выплатить потерпевшей 5 млн долларов компенсации. Присяжные также признали Трампа ответственным за клевету, поскольку он заявил, что ее обвинения являются «розыгрышем и ложью».

    Это - первый случай, когда бывший президент США был признан юридически ответственным за насильственные сексуальные действия.

    Суд постановил, что Трамп должен выплатить Кэрролл пять миллионов долларов.

    Напомним, писательница и журналистка Элизабет Джин Кэррол возбудила в ноябре прошлого года иск против бывшего президента США миллиардера Дональда Трампа, обвиняя его в оскорблении действием и клевете.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    США Мировые новости
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