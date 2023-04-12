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      Акмолинская область

    Суд признал работодателя виновным в смерти работника в Акмолинской области

    12 Апреля 2023, 15:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Целиноградском районе Акмолинской области мастер по обслуживанию водопроводных сетей погиб, отравившись в колодце сероводородом. Составленный комиссией при управлении по инспекции труда акт специального расследования несчастного случая установил 70-процентную степень вины работника. Однако кокшетауским городским судом он был признан незаконным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акмолинского областного суда, несчастный случай произошел еще в сентябре 2022 года в селе Коянды Целиноградского района. Тогда в колодце от острого отравления сероводородом погиб мастер по обслуживанию водопроводных сетей.

    «Комиссия при управлении по инспекции труда произвела специальное расследование. Согласно акту, причина несчастного случая - неудовлетворительная организация производства работ, ненадлежащий контроль по безопасности и охране труда за персоналом в нерабочее время, грубое нарушение самим пострадавшим в проведении работ в нерабочее время и без задания руководителя. Выводы комиссии: несчастный случай со смертельным исходом произошел на производстве. Степень вины работника - 70%, работодателя - 30%», - поделились в ведомстве.

    Однако, не согласившись с выводами комиссии, жена погибшего обратилась в суд с иском к управлению по инспекции труда о признании незаконным акта несчастного случая. По словам женщины, в смерти ее мужа 100 % вина работодателя.

    «Суд установил, что при выполнении трудовых обязанностей Д. не был обеспечен спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, что является грубым нарушением трудового законодательства и инструкции по технике безопасности и охране труда. Факты о том, что он по своей инициативе и в обеденное время подключал дом опровергнуты показаниями свидетелей. Протоколы опроса свидетелей не подписаны юристом предприятия. Снабжение спецоборудованием отсутствует – газоанализаторы, газосигнализаторы, фонари, вентиляторы, противогазы и другие средства защиты не использовались в процессе трудовой деятельности.

    Данное свидетельствует о ненадлежащем выполнении работодателем обязанностей по обеспечению работников условиями для безопасного труда», - пояснили в ведомстве.

    Суд удовлетворил иск супруги погибшего: акт специального расследования несчастного случая был признан незаконным.

    Решение суда не вступило в законную силу.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Суды
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