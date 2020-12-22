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    Суд приостановил работу ночного клуба и караоке-бара в Нур-Султане из-за нарушений карантина

    22 Декабря 2020, 19:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный административный суд приостановил деятельность ночного клуба «Alanya» (ул.Манаса 9,а) на 3 месяца с наложением административного штрафа в размере 100 мрп, а также караоке-бара «Janym Sol» (Б.Майлина 37А) на 1 месяц с наложением административного штрафа в размере 70 мрп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Прокуратура города Нур-Султана и органы санитарно-эпидемиологического контроля проводят работу по выявлению и пресечению фактов нарушения увеселительными заведениями временных ограничений.

    «За злостное нарушение карантинных мер на рассмотрении суда находятся еще шесть материалов в отношении ряда ночных клубов столицы. Ранее указанным субъектам неоднократно выдавались предписания об устранении нарушений», - говорится в распространённом сообщении прокуратуры Нур-Султана.

    В случае неисполнения судебного акта о приостановлении деятельности в отношении нарушителей будут приняты меры административного ареста.

    Напомним, в столице продолжается работа мобильных групп по соблюдению карантина. Полицейские, волонтеры и представители санитарно-эпидемиологического контроля проверяют магазины, ТРЦ, рестораны и другие субъекты бизнеса. Всего с 5 июля по 21 декабря мониторинговые группы провели около 3300 рейдовых мероприятий.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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