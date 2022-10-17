Суд принял законное решение – юрист о признании недействительным протокола о выдвижении Альтаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня стало известно о том, что протокол о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в Президенты РК признали недействительным. Юрист, член штаба «За честные выборы» Ермек Абдрасулов считает, что суд принял правильное решение, так как он располагает всеми необходимыми материалами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На мой взгляд, суд принял правильное решение. Он располагает всеми материалами. Есть устав, где прописано, как должно проходить собрание общественного объединения, сколько должно присутствовать, какой процент представителей филиалов должен быть на этом собрании. По той информации, какой я владею, присутствовало не то количество, которое было представлено филиалами, а присутствовать должно не менее 40 участников собрания. По видеозаписи установлено, что было всего 17 человек. 11 против и 6 человек проголосовали за выдвижение кандидатуры Альтаева. Получается, что требования законодательства не были соблюдены», - прокомментировал юрист.

Он напомнил, что общественные объединения должны проводить собрания по той процедуре, которая прописана в уставе.

«Думаю, очевидно, что протокол не соответствует действительности. Полагаю, что суд принял законное решение», - добавил Ермек Абдрасулов.

Ранее сообщалось, что суд района «Байконыр» города Астаны признал недействительным протокол заседания РОО «Мұқалмас» о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в Президенты.