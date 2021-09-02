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    Суд поставил точку в деле о хищениях в горздраве Алматы

    2 Сентября 2021, 17:24

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В районном суде № 2 Бостандыкского района г. Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении бывших сотрудников управления общественного здоровья г. Алматы, (далее УОЗ) по факту хищения чужого имущества, путем растраты и присвоения денежных средств, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, должностными лицами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В отношении учредителя и директора ТОО «V» по факту экономической контрабанды, а именно перемещения в особо крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, с использованием недостоверных сведений и документов, в группе лиц, неоднократно, по предварительному сговору. (ст.234 ч.2 УК)

    Судом установлено, что был объявлен тендер на поставку медицинских трехслойных масок.

    Директор и учредитель ТОО «V» под видом поставки медицинских масок, получив по недостоверным документам разрешения, ввезли на территорию РК не медицинские трехслойные маски, а обычные, которые подлежали таможенному оформлению с уплатой всех необходимых пошлин, тем самым совершили экономическую контрабанду.

    Затем, директор компании ТОО «V» и вступил в сговор с директором ТОО «С» и другими лицами, а также вступив в преступный сговор с должностными лицами, УОЗ г. Алматы, фактически по договору о государственных закупках предоставили не медицинские маски, а выделенные денежные средства похитили путем присвоения и растраты в особо крупном размере.

    Причиненный ущерб УОЗ Алматы составил свыше 234 млн тенге.

    Причиненный ущерб ДГД по Алматы составил 19 млн тенге.

    Прокурор в прениях просил суд, признать всех подсудимых виновными по предъявленному обвинению и по совокупности правонарушений назначить наказание от 7 до 8 лет лишения свободы.

    Представитель потерпевшего ДГД по Алматы согласилась с позицией прокурора о назначении наказания.

    Представитель потерпевшего УОЗ Алматы оставила наказание на усмотрение суда.

    По данному делу привлечено к уголовной ответственности 6 лиц, которым в зависимости от степени участия в совершении преступления назначено от 3 до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, с конфискацией добытого приступным путем имущества (денежные средства).

    Материальный ущерб взыскан судом в доход государства в сумме 254 млн. тенге.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Суды Здравоохранение Судебный процесс
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