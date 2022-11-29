Суд постановил уведомить районную прокуратуру о ложных показаниях работника «КазАвтоЖол»

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ – Суд Аккольского района Акмолинской области постановил довести до сведения районного прокурора о показаниях одного из свидетелей по делу ДТП, в результате которого погибли двое молодых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила судья Л. Свогузова, в ходе главного судебного разбирательства был допрошен свидетель Б., который был ответственен за осмотр участка трассы Щучинск-Астана в ночь столкновения эвакуатора и грузового авто. Показания свидетеля суд посчитал недостоверными.

В зале суда мастер заявил, что в ту ночь он производил осмотр дороги один. Увидел трал, у которого горел аварийный сигнал и был выставлен аварийный знак, автомобиль не создавал помех. После того, как водитель грузового авто сообщил о том, что у машины закончилось дизельное топливо, достал канистру, и они вместе на его машине поехали на ближайшую заправочную, но дизель был по талонам, заехали на другую заправку, где также не было топлива. В это время позвонили, сообщили о ДТП, куда они выехали незамедлительно. Водитель перепрыгнул через забор, а он поехал через Алаколь к месту ДТП, куда уже прибыли полиция, МЧС, скорая.

Показания Б. опровергаются показаниями других шести свидетелей, из которых следует, что габаритные огни, аварийно-световая сигнализация отсутствовали, и аварийный знак на проезжей части не был выставлен. Показания двух свидетелей подтверждены приобщенными к материалам уголовного дела скриншотами сообщений в социальных сетях о нахождении автомашины трал на проезжей части без каких-либо опознавательных знаков.

«Показания объективно подтверждаются исследованными в суде обстоятельствами и не вызывают у суда сомнений (…) Б., как участник дорожного движения и ответственное лицо по обслуживанию автомагистрали «Щучинск-Астана» при патрулировании автодороги обязан был согласно пункту 5, 6 правил дорожного движения принять меры в случае обнаружения или создания на дороге препятствия по устранению этого препятствия, а если это невозможно обозначить это препятствие в соответствии с требованием закона РК о дорожном движении или иным способом, обеспечивающим безопасность дорожного движения, сообщить о препятствии в уполномоченные органы. Б. не принял мер, а равно не обозначил его в соответствии с требованием закона и не сообщил о препятствии в уполномоченный орган по обеспечению безопасности движения», - пояснила судья.

В связи с тем, что суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне защиты и обвинения, не выражает каких бы то ни было интересов, помимо интересов права, суд не имеет права ставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности свидетеля, а может лишь донести факт до сведения органов, в чью компетенцию входит решение этих вопросов.

Поэтому суд посчитал необходимым довести до сведения прокурора Аккольского района Акмолинской области о данном факте, а также довести до сведения руководства АО НК «КазАвтоЖол» о вышеизложенных обстоятельствах для принятия мер дисциплинарного характера в отношении Б.

Ранее сообщалось, что Аккольский районный суд вынес приговор водителям грузового автомобиля и эвакуатора по делу о ДТП на трассе Астана-Щучинск, повлекшее смерть пассажиров – двух молодых людей. Оба водителя признаны виновными и приговорены к лишению свободы.



