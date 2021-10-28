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    Суд постановил арестовать антиваксера Айну Бакееву после инцидента в школе в Нур-Султане

    28 Октября 2021, 08:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Нур-Султана вынес решение в отношении врача из Шымкента Айны Бакеевой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда Нур-Султана.

    «Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Нур-Султана Бакеева А. признана виновной за совершение мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 434 КоАП) и подвергнута административному взысканию в виде ареста сроком на 10 суток. Исполнение постановления возложено судом на ДП города Шымкента», - говорится в сообщении.

    Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.

    Напомним, два дня назад в сети распространилась информация о том, что в столичной школе №58 Нур-Султана детям якобы тайно делают прививки без ведома родителей. В сообщении утверждалось, что ученице ввели вакцину в туалете.

    Произошедшее прокомментировали в управлении образования Нур-Султана. «На своей странице в соцсетях Бакеева А. опубликовала ложную информацию о том, что «в туалете сделали укол ученице 3-го класса» (ссылаясь на слова мамы ребенка). Данная информация не соответствует действительности, что подтвердила и мама ребенка. Также сообщаем, что во время пересменки у ученика 9-го класса ухудшилось самочувствие. Школьная медсестра в этот момент оказывала помощь школьнику, однако Бакеева А., нарушая правила, требовала допустить ее к учащемуся. На просьбы не проводить съемку, так как это является нарушением прав ребенка, Бакеева А. не реагировала и продолжала снимать ребенка на камеру. Между тем дежурным врачом школы школьнику была оказана первая помощь», — сообщили в ведомстве.

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