Суд по делу замакима Атырауской области состоится 14 июня

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Судебное рассмотрение уголовного дела в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой и руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела региона Акылбека Рыскалиева начнется 14 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дело будет рассматриваться в суде №2 города Атырау.

«В производство суда № 2 города Атырау 26 мая 2022 года поступило уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, а также руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбека Рыскалиева. Дело в суде будет рассматриваться 14 июня 2022 года по пункту 2 части 3 статьи 366 УК РК», - сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.

10 декабря 2021 года фигурантов уголовного дела задержали по подозрению в получении взятки в 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау.

Как ранее сообщалось, дело замакима Атырауской области поступило в суд.