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    Суд по делу транснациональной ОПГ завершился в СКО

    11 Июля 2022, 18:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Северо-Казахстанской области рассмотрел дело в отношении четверых подсудимых. Им предъявлено обвинение в экономической контрабанде транспортных средств в составе транснациональной организованной группы, легализации имущества, полученного преступным путем, сбыт транспортных средств с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областного суда, один из них обвинялся в незаконном хранении боеприпасов.

    Суд признал подсудимых невиновными в создании и руководстве, участии в деятельности транснациональной преступной группы, в экономической контрабанде и легализации имущества в связи с отсутствием в их деянии состава уголовных правонарушений. И х участие в сбыте транспортных средств с заведомо подложными государственными номерами не доказано. Также отсутствовали доказательства о их причастности к контрабанде автомобилей из Японии через таможенную границу ЕАЭС.

    «Установлено, что подсудимые не занимались реализацией транспортных средств на территории Республики Казахстан, а лишь осуществляли доставку транспорта с территории Российской Федерации, будучи нанятыми физическими лицами – гражданами Казахстана», - проинформировали в пресс-службе.

    Суд признал троих подсудимых виновными по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград», одного – по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Им назначено наказание, не связанное с лишением свободы. В соответствии с Законом «Об амнистии в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан» подсудимые освобождены от наказания.

    Изъятые транспортные средства вернут владельцам.

    О задержании членов транснациональной ОПГ, занимавшихся контрабандой автомашин, в 2021 году сообщила пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Суды Судебный процесс Регионы Казахстана Финансы
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