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      Северо-Казахстанская область

    Суд по делу транснациональной ОПГ начался в СКО

    3 Февраля 2022, 15:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области начался суд по делу транснациональной организованной группировки, занимавшейся контрабандой автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы суда, на скамье подсудимых - четыре человека. Им предъявлено обвинение по четырем уголовным статьям: «Создание и руководство транснациональной организованной группы, участие в ней», «Экономическая контрабанда», «Подделка идентификационного номера транспортного средства» и «Легализация имущества, полученного преступным путем».

    «Иванов М.В. подозревается в том, что в начале 2019 года создал и руководил транснациональной организованной группой, граждане Республики Казахстан Талипов А.Т., Дыбец Н.Л. и Коваленко Д.Д. с иным лицом – гражданином Российской Федерации – в участии в этой группе. Согласно обвинительному акту, указанные лица в период с начала 2019 года по февраль 2021 года, организовав подделку государственных номеров РФ и свидетельств о регистрации транспортных средств, осуществили контрабандный ввоз на территорию Республики Казахстан праворульных автотранспортных средств из Японии под видом запасных частей, которые в последующем реализовывали на территории Казахстана», - сообщили в пресс-службе.

    В уголовном деле 121 том.

    Напомним, о задержании членов группировки стало известно в марте прошлого года.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Суды Судебный процесс
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