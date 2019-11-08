Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Суд по делу об убийстве женщины и 3-летнего ребенка начался в СКО

    8 Ноября 2019, 19:42

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начался суд по делу об убийстве 39-летней женщины и ее 3-летней дочери, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дело рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам. На скамье подсудимых 25-летний Игорь Дементьев.

    В пресс-службе областного суда рассказали, что из предъявленного обвинения следует: 6 августа Дементьев вечером и ночью находился в доме погибшей. Мужчина употреблял наркотики и вместе с женщиной распивал спиртное. Около часу ночи 7 августа они поссорились. Рядом находилась 3-летняя дочь погибшей.

    В алкогольном и наркотическом угаре Дементьев нанес множественные удары по голове, телу и конечностям женщины и ребенка. Обе потеряли сознание. На этом Дементьев не остановился. Схватил кухонный нож и нанес жертвам множественные удары в область головы, тела, по верхним и нижним конечностям.

    «Далее Дементьев ножом поочередно причинил им резаные раны шеи. В результате противоправных действий Дементьева женщина и ребенок скончались на месте. Из предъявленного обвинения следует, что около 7 утра Дементьев совершил кражу, а именно извлек из мочек ушей погибших сережки и похитил банковскую карту, в последующем сняв с нее денежные средства», - рассказали в пресс-службе.

    Дементьеву предъявлено обвинение в совершении убийства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы. Еще одна статья - совершение кражи.

    Напомним, трагедия произошла в начале августа в Мамлютском районе. Трупы с ножевыми ранениями обнаружили в хозяйственной постройке во дворе дома убитых.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Убийство женщины помог раскрыть сотрудник прокуратуры СКО
    На 10 лет осудили в Астане мужчину за убийство ребенка сожительницы
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    4 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы