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Суд по делу об убийстве Дениса Тена: адвокат подсудимой опроверг версию о заказном убийстве
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Адвокат подсудимой Жанар Толыбаевой заявил, что не согласен с версией о заказном убийстве фигуриста, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Нет никаких оснований думать, что есть и другие причастные лица. То, что это заказное убийство - уму непостижимо», - прокомментировал журналистам адвокат Амангельды Сариев.
По словам Сариева, предъявленное против Жанар Толыбаевой обвинение по статье 434 (недонесение о преступлении) не соответствует ее показаниям. Как считает, адвокат эту статью можно было вменить, если бы его подзащитная видела своими глазами, как убивали Тена и скрыла бы это от всех. Со слов адвоката, о том, что был убит Денис Тен подсудимая узнала из СМИ.
«Почему они решили объединиться и снимать квартиру? Это все несовпадение. Қудайбергенов только приехал из Астаны, еще не снимал квартиру, а Толыбаева в то время уже через два дня должна была устроится на работу. Для этого они сняли квартиру. Кроме того, Киясова брат выгнал из дома», - рассказал Амангельды Сариев.
Напомним, на второй день главного судебного разбирательства в суде выступила мама известного фигуриста Оксана Тен
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