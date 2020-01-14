Суд по делу об изнасиловании в школьном туалете начался в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области началось судебное разбирательство по недавнему трагическому случаю в школе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, 15 ноября на пульт 102 управления полиции города Тараза из службы скорой медицинской помощи поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней девочки. Досудебное расследование проходило по ч. 4 ст. 120 и ч. 4 ст. 121 УК РК. По горячим следам был установлен и задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Трагический случай произошел в школьном туалете. Установить насильника помогли видеокамеры, находящиеся на территории учебного заведения.

По поручению акима области Аскара Мырзахметова Департаментом полиции Жамбылской области была создана рабочая группа по выявлению недостатков в обеспечении безопасности учеников в школах. Служебные взыскания получили ряд работников правоохранительного ведомства и управления образования.

Подсудимый - 38-летний житель областного центра, он не женат, ранее судим за подобное преступление. В совершенном преступлении полностью сознался. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Процесс будет проходить в закрытом режиме, принимая во внимание возраст несовершеннолетней потерпевшей, уточнили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области.