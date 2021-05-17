Суд по делу об «Астана LRT»: от 7 до 11 лет запросили подсудимым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Судебный процесс по делу о хищениях в «Астана LRT» проходит в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заявив о завершении судебного следствия по уголовному делу в отношении семерых подсудимых, прокурор запросил от 7 до 11 лет лишения свободы, а именно - Рашиду Аманжолову, Улугбеку Ачилову, Жанату Нурпеисову, Талгату Ашим, Тимуру Касабаеву, Дулату Мусенову, Даурену Абдыхамитову.

Так, в ходе судебного процесса стало известно, что бывшему начальнику управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы Рашиду Аманжолову запросили 11 лет лишения свободы.

Бывшему депутату и секретарю маслихата Нур-Султана Жанату Нурпеисову - 9 лет с конфискацией имущества с запретом занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, в Нацбанке и его ведомствах, в квазигосударственных организациях сроком на 5 лет.

Бывшему председателю правления Astana Innovations Талгату Ашиму также прокурор запросил 11 лет.

Другим подсудимым - Улугбеку Ачилову запросили 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества в колонии средней безопасности, Тимуру Касабаеву - 8 лет в колонии средней безопасности; Дулату Мусенову - 7 лет с конфискацией имущества в колонии средней безопасности, Даурену Абдыхамитову - 11 лет с конфискацией имущества в колонии средней безопасности.

«В соответствии с требованиями части второй статьи 52 Уголовного кодекса, лицу, совершившему преступление, должно быть назначено наказание, необходимое и достаточное для его исправления, предупреждения новых преступлений. Согласно части третьей указанной статьи Уголовного кодекса, при назначении наказания учитывается характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения преступления, обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность и наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи и лиц, находящихся на его иждивении», - отметил прокурор Диас Янгалышов.

Напомним, в конце апреля судебное следствие по делу об LRT возобновили .

2 октября 2020 года дело было передано в суд.

Бывший председатель правления ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в международный розыск. Ранее сообщалось, что следователями департамента Агентства по противодействию коррупции возбуждено уголовное дело и направлено ходатайство на содержание под стражей.