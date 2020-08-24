Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Суд по делу Ефремова отложили до 31 августа

    24 Августа 2020, 17:17

    МОСКВА. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова отложено до 31 августа в связи с необходимостью поиска актеру нового адвоката, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Дело актера рассматривается в Пресненском суде российской столицы.

    «В связи с необходимостью поиска нового адвоката судебное заседание переносится на 31 августа. Подсудимому Ефремову разъясняется, что в случае, если он не найдет к тому времени нового защитника, суд вправе назначить ему защитника по назначению», - заявила судья Елена Абрамова, отметив, что разрешит ходатайство подсудимого о биологической экспертизе после вступления в дело нового защитника.

    Актер также заявил, что до сих пор не понимает, что именно произошло в вечер. «Если бы я убедился в суде, что виноват, я бы признал вину. Вместо этого я увидел сотрудников ГИБДД, которые утверждают о моем присутствии за рулем с чужих слов, свидетеля Женжебира, который меняет свои показания», - отметил актер. Он также упрекнул суд в необъективности и попросил о новой биологической экспертизе по своему делу для прояснения всех обстоятельств ДТП.

    Напомним, 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada. В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения.

    Пострадавший в результате ДТП водитель позже от полученных травм скончался в больнице.

    Позже выяснилось, что Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, находился в том числе под воздействием наркотических средств. Сын погибшего в ДТП просит суд о максимально жестком наказании для артиста.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Суды Судебный процесс
    Новости по теме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    4 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы