Суд отклонил ходатайство о прекращении уголовного дела Храпуновых

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Судья огласил решение по ходатайству правозащитников семьи Храпуновых и других фигурантов уголовного дела, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.

Суд по делу экс-акима Алматы Виктора Храпунова и его супруги проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. Судья отказал в ходатайстве стороне защиты о прекращении уголовного дела в отношении всех подсудимых.

«Ходатайство было отказано ввиду того, что сторона потерпевших была не согласна. После изучения дела и мнения стороны, суд постановил отклонить ходатайство в отношении подсудимых о прекращении дела», - разъяснил судья Касым Калмагамбетов.

Главное судебное разбирательство назначено на 6, 7, 8 августа. Процесс будет проходить в открытом формате.

По делу четы Храпуновых проходит 212 свидетелей, материалы дела состоят из 400 томов.

Ранее сообщалось, что Виктору и Лейле Храпуновым, а также супругу сестры Лейлы Храпуновой Айяру Ильясову заочно избрана мера пресечения в виде ареста (содержание под стражей). В отношении других фигурантов дела, среди которых бывшие сотрудники акимата Алматы, мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Суд начался без участия Храпуновых. В суде предстали девять человек. Напомним, подсудимыми по уголовному делу, кроме Виктора и Лейлы Храпуновых, проходят Куандык Бискультанов, Алтай Касымов, Яков Заяц, Абай Сапаров, Серик Есмуканов, Айяр Ильясов, Айнакуль Садыкбаева, Абдул-Газиз Мукашев, Абылайхан Карымсаков, Габиден Кайымсултанов. Некоторые из фигурантов дела в разное время работали в структуре акимата Алматы.

Супругов Храпуновых обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов.