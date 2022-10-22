Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Суд отказал в изменении меры пресечения экс-замакиму Атырауской области Бакытгуль Хаменовой

    22 Октября 2022, 20:55

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау суд отказал в ходатайстве защитника экс-замакима области Бакытгуль Хаменовой об изменении ей меры пресечения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На судебном процессе адвокат экс-заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении его подзащитной, находящейся в СИЗО, на домашний арест или подписку о невыезде.

    Прокурор возразила, попросив суд отказать в удовлетворении ходатайства, ссылаясь на то, что обвинение в отношении Бакытгуль Хаменовой квалифицируется как тяжкое уголовное преступление.

    Судья Жумагали Ташимов объявил перерыв и удалился в совещательную комнату. После возобновления процесса судья огласил свое решение - отказать в удовлетворении ходатайства адвоката. Свое решение судья мотивировал тяжестью предъявленного обвинения.

    Следующее заседание суда назначено на 27 октября.

    11 августа в Атырау начался суд в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбека Рыскалиева и директора ТОО «Балкыту» Умиртая Адамова. Бакытгуль Хаменову, занимавшую должность заместителя акима Атырауской области, задержали по подозрению в получении взятки из выделенных средств на установку памятника Абаю. В декабре домашний арест ей заменили на содержание под стражей в следственном изоляторе.

    Ранее сообщалось, что Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения.

    Также по делу экс-замакима Атырауской области Хаменовой были допрошены сотрудники Антикора.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Коррупция Судебный процесс Регионы Борьба с коррупцией Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карима Масимова переведут в учреждение средней безопасности
    В Уральске вынесен приговор экс-полицейским, покровительствовавшим «королю трамадола»
    Трое казахстанцев осуждены за пропаганду терроризма в Атырау и Шымкенте
    Дело о побеге из страны Серика Кудебаева направлено в суд
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана