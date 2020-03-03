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      Карагандинская область

    Суд отказал убийце трехлетнего ребенка в смягчении наказания

    3 Марта 2020, 22:32

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда не удовлетворила ходатайство Игентая Сопыжанова, который осенью прошлого года убил трехлетнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На днях Игентай Сопыжанов подал апелляционную жалобу о смягчении наказания. В своем заявлении он просил отменить пожизненное заключение. Однако судьи не нашли основания для отмены приговора.

    «Коллегия, изучив доводы апелляционной жалобы осужденного Сопыжанова Игентая Каримулы, постановила: поскольку данное уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей и по делу был вынесен вердикт, то коллегия вправе пересматривать приговоры только на основании каких-либо нарушений Уголовно-процессуального кодекса. Однако таких нарушений судом не выявлено», — сказал судья Рашид Нурмагамбетов.

    Напомним, Игентай Сопыжанов был осужден за похищение и убийство трехлетнего ребенка в поселке Бурма, Шетского района.

    Из материала уголовного дела известно, что он поссорился с матерью ребенка, после чего при встрече вырвал мальчика из рук мамы и скрылся. После случившегося мать ребенка обратилась в полицию.

    Надо отметить, на момент совершения преступления Игентай Сопыжанов отбывал остаток срока наказания по УДО.

    Во время слушаний подсудимый дважды пытался совершить самоубийство. В первом случае он схватил канцелярскую ручку и несколько раз воткнул себе в шею. Однако эта рана не угрожала его жизни. Во второй раз Сопыжанов ногтем повредил старую рану, тем самым повторно сорвав судебный процесс.

    21 января Игентая Сопыжанова приговорили к пожизненному заключению.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Судебный процесс
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